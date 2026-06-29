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Los peloteros dominicanos Juan Soto y Fernando Tatis Jr hicieron un donativo importante a Venezuela luego del doble terremoto del pasado 24 de junio. Los grandes ligas colocaron un granito de arena muy importante.

Soto, de los Mets de Nueva York hizo un donativo de 300 mil dólares al país luego de los fuertes terremotos. El dinero es enviado para apoyar a las familias luego del devastador fenómeno del pasado miércoles.

El jugador de los Mets ha estado pendiente de la situación presentada donde es admirado por su calidad en las Mayores. De igual modo, hizo el pelotero de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr.

Dominicanos Juan Soto y Fernando Tatis Jr hacen este donativo a Venezuela

A través de un comunicado, la Fundación de Fernando Tatis Jr. anunció la donación de 100.000 dólares para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

El aporte del pelotero dominicano estará destinado a brindar ayuda a las familias que atraviesan este difícil momento, demostrando que la solidaridad va mucho más allá del terreno de juego.

Las palabras de agradecimiento a ambos peloteros dominicanos no se hicieron esperar en redes sociales. Muchos seguidores del beisbol tuvieron palabras para los deportistas quisqueyanos por la colaboración.

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