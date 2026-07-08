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El paso vehicular se mantiene restringido de forma preventiva en el sector El Celoso de la carretera Barinas Mérida (Troncal 001), debido a una severa falla de borde registrada en la zona.

Paso vehicular Barinas Mérida

Ante la contingencia, un equipo técnico de la entidad realizó una inspección para evaluar el alcance de los daños estructurales. Posteriormente se coordinarán los trabajos de reparación pertinentes.

Las autoridades exhortan a los conductores a tomar las previsiones necesarias mientras se ejecutan las labores viales para restablecer el paso seguro.

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