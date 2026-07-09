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El Parlamento de Europa impulsa una iniciativa de investigación al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la controvertida revocación de la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun

La polémica escaló luego de que el mandatario Donald Trump confirmara una conversación con Infantino. Misma en la que agradecía públicamente por corregir lo que consideró una injusticia.

Gianni Infantino investigado en Europa

Ante esto, varios eurodiputados enviaron una carta a las 27 federaciones de la Unión Europea para exigir una investigación independiente que determine si existió presión externa.

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La FIFA anuló la tarjeta roja de Balogun antes de los octavos de final mediante una inédita interpretación reglamentaria. Generando fuertes cuestionamientos sobre la neutralidad política del máximo organismo del fútbol.

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