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Rihanna volvió a los escenarios tras años de ausencia

By Lubin Molero
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Rihanna vuelve a los escenarios
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Lubin Molero
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La superestrella internacional Rihanna vuelve triunfando a los escenarios tras presentarse de sorpresa junto al rapero y empresario Jay-Z en el Yankee Stadium de Nueva York.

La artista de 38 años de edad, quien estuvo alejada de los conciertos para dedicarse a su vida familiar junto a su pareja A$AP Rocky, derrochó una imponente fuerza vocal al interpretar el recordado éxito musical «Run This Town» lanzado originalmente en el año 2009.

Rihanna vuelve a los escenarios

Esta sorpresiva aparición, enmarcada en el trigésimo aniversario del icónico álbum «Reasonable Doubt» de Jay-Z, desató una ola de comentarios virales en las plataformas digitales.

Millones de fanáticos alrededor del mundo claman por el anuncio oficial de una nueva gira mundial de la cantante. Su última serie de conciertos masivos ocurrió en el año 2016.

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