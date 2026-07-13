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Vía Naguanagua reportan dos heridos tras colisión

By Lubin Molero
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Colisión Autobús y Moto vía Naguanagua
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La mañana de este lunes 13 de julio se registró un fuerte accidente vial en el kilómetro 166 de la Autopista Circunvalación Este, en sentido Naguanagua – Valencia, luego la colisión entre una moto y autobús.

Debido al fuerte impacto, ambos ocupantes de la moto cayeron al pavimento. Uno de los tripulantes quedó atrapado debajo del autobús con escoriaciones múltiples.

Colisión Autobús y Moto vía Naguanagua

Al sitio del suceso acudieron de inmediato los paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios correspondientes a los afectados y realizaron su traslado de emergencia en ambulancia hasta el Hospital Dr. Ángel Larralde de Naguanagua.

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