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Todo indica que el futbolista colombiano Jamilton Campaz y su familia se mantienen en resguardo. Hasta ahora no se sabe si el integrante de la selección colombiana está en ese país junto a los suyos o en otro lugar.

La semana pasada, cuando Campaz erró el penalti se convirtió en foco de amenazas y es por ello que prefiere mantenerse en un paradero desconocido. Ya que también habían amenazado de muerte a su pequeña hija de cinco años.

Se pudo conocer que la Federación Colombiana de Fútbol como otras organizaciones y hasta el jugador argentino Ángel Di María respaldaron su apoyo a Campaz. Como condenaron lo ocurrido por parte de las personas que lo amenazaban.

Jamilton Campaz y lo que se sabe sobre su paradero y su familia

El caso sigue en manos de las autoridades, quienes investigan quienes ejecutaron tales amenazas. Colombia perdió contra Suiza en la tanda de penas máximas en la Copa del Mundo FIFA 2026 y desde allí empezaron a amenazarlo por haber errado el penal.

Es cuando resurgió nuevamente el recuerdo del defensa colombiano Andrés Escobar. El cual cometió un autogol en el Mundial de Estados Unidos de 1994. Y fue asesinado en Colombia apenas unos días de haber llegado a ese país.

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