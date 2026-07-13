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La de Venezuela en lucha olímpica brilló con autoridad en el Grand Prix de España tras conquistar tres medallas de oro y una de bronce en la ciudad de Madrid.

Alexa Álvarez, Astrid Montero y Nathaly Grimán fueron las criollas que barrieron a sus rivales.

Venezuela oro en España lucha

Las atletas registraron un dominio total al vencer por superioridad técnica e inmovilización a sus rivales internacionales en las finales de sus respectivas categorías.

Adicionalmente, el trujillano Luis Avendaño sumó una presea de bronce en la modalidad grecorromana.

Este prestigioso evento europeo sirvió como preparación oficial para la delegación nacional de cara a su próxima participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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