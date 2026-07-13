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El pronunciamiento oficial del Minec, se emitió tras denuncias sobre residuos arrojados al Mar, en las costas de La Guaira.

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) publicó este lunes 13 de julio un comunicado oficial en el que recordó las severas sanciones previstas en la legislación nacional para quienes arrojen residuos, desechos sólidos o sustancias contaminantes en zonas costeras, fluviales o espacios naturales de todo el país.

Minec residuos al mar en La Guaira

La institución enfatizó que disponer de estos materiales fuera de los lugares y vertederos autorizados constituye una actividad ilícita.

Misma, que puede acarrear multas, procesos penales y la obligación estricta de restaurar los espacios afectados.

Este pronunciamiento surge en respuesta a las denuncias de ciudadanos y activistas ambientales sobre la presencia de escombros de estructuras afectadas por los sismos del pasado 24 de junio en el litoral central.

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