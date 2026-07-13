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Nuevo Ministerio de Relaciones y Comercio Exterior

By Lubin Molero
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Nuevo Ministerio de Relaciones y Comercio Exterior
Foto: Cortesía

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El Ejecutivo nacional anunció este lunes 13 de julio la fusión de los Ministerios para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, dando origen al nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior

El anunció lo hizo la Presidenta (e) quien destacó que la fusión de ambas carteras es para fortalecer la política exterior y de cooperación internacional.

Para liderar esta nueva etapa fue designado el internacionalista Félix Plasencia, quien asume la jefatura de la diplomacia venezolana tras la salida de Yván Gil.

Plasencia tendrá la tarea de dirigir la política exterior y fortalecer los lazos comerciales y de cooperación internacional. Mientras que el anterior titular de Comercio Exterior, Johan Álvarez, pasará a cumplir nuevas funciones.

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