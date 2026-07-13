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Yván Gil asumirá el Ministerio de Ciencia y Tecnología

By Lubin Molero
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Yván Gil en Ciencia y Tecnología
Foto: Yván Gil

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Lubin Molero
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El Ejecutivo nacional anunció la tarde de este lunes 13 de julio la designación de Yván Gil como el nuevo Ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, en sustitución de Gabriela Jiménez.

Yván Gil en Ciencia y Tecnología

La presidenta (e) destacó que Gil asumirá la responsabilidad directa de continuar impulsando el desarrollo científico, la innovación y la transformación tecnológica nacional.

Yván Gil en Ciencia y Tecnología
Foto: Gabriela Jiménez Exministra de Ciencia y Tecnología

Así mismo, el mandatario nacional extendió un mensaje público de agradecimiento a la ministra saliente por su entrega, compromiso y valiosa labor al frente de dicho despacho durante su gestión.

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