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El río Orinoco superó oficialmente su cota crítica de desborde de 52 metros sobre el nivel del mar, alcanzando una altura de 52,16 metros y provocando una emergencia por inundaciones en el estado Amazonas.

Ante la contingencia, el gobernador Miguel Rodríguez anunció la activación inmediata del Estado Mayor de Lluvias.

Se registran afectaciones severas en seis sectores de la región, entre los que destacan:

Barrio África

Barrio Aguao

Barrio Táchira

Barrio Miranda

Barrio Cajigal

Calle Bermúdez

Desborde del río Orinoco en Amazonas

La crecida de las aguas obligó a las autoridades a reubicar de emergencia a un total de 30 familias damnificadas, las cuales fueron distribuidas y resguardadas en cinco refugios temporales habilitados en la entidad.

Las autoridades regionales desplegaron equipos multidisciplinarios e instaron urgentemente a los habitantes de zonas inundables a solicitar ayuda a tiempo.

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