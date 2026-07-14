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El fútbol internacional se encuentra de luto tras confirmarse el inesperado fallecimiento del árbitro neerlandés Rob Dieperink, a los 38 años de edad, por causas que aún no han sido reveladas de forma oficial.

El colegiado, con trayectoria en la Eredivisie y VAR en la Eurocopa 2024, había sido apartado para la Copa del Mundo 2026.

Fallece el árbitro Rob Dieperink

La organización apartó a Dieperink de su cargo tras enfrentar un arresto en Londres por presuntas acusaciones de agresión sexual a un menor.

Posteriormente, la justicia británica archivó el caso al no encontrar pruebas suficientes en su contra.

Pese a defender firmemente su inocencia, la FIFA no lo reincorporó al torneo. Marcando sus últimos meses con una profunda decepción profesional antes de su trágico deceso.

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