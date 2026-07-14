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El gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, activó este lunes dos salas que atenderán a 370 pasajeros para embarque y desembarque en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena (AIAM) del municipio Valencia, espacios que asumieron funciones de contingencia debido a la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía a raíz de los sismos registrados el pasado 24 de junio.

El mandatario regional destacó el trabajo y la mística demostrada por hombres y mujeres comprometidos en asumir el reto de la contingencia. Pasando a convertirse en el principal aeropuerto del país y dando la bienvenida a 14 vuelos humanitarios.

Activan dos salas en el Aeropuerto Michelena

«En 17 días hemos manejado a 61 mil 606 pasajeros, que han entrado y salido de aquí del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena. Hemos atendido y despachado 718 vuelos entre llegada y salida, 718 aviones, en medio de una situación como la que tenemos «, enfatizó.

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Recalcó que fue optimizado este terminal aeronáutico en el ámbito de seguridad, con la incorporación de líneas aéreas y la llegada vuelos provenientes de importantes ciudades europeas como: Roma, Portugal, Madrid, entre otros. Aspecto que nunca ha sido logrado en materia de aeropuertos en América Latina.

«Tenemos este aeropuerto totalmente operativo con los estándares de seguridad, de requerimiento de las unidades aeronáuticas, y con las líneas aéreas que tiene cualquier aeropuerto internacional en cualquier parte del mundo», agregó.

Innovaciones Tecnológicas

Además anunció que estas nuevas salas cuentan con wifi, aires acondicionados, tecnologías y refrigerios. A fin de atender lo mejor posible a 370 personas.

Acompañado del presidente del Instituto Autónomo de Aeropuertos del Estado Carabobo (IAAEC), Efraín Nieto felicitó a autoridades y al personal por lograr la operatividad máxima del AIAM en tan corto tiempo

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