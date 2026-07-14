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La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializó el nombramiento de Diego Forlán como nuevo director técnico de la selección nacional.

Poniendo fin al ciclo de Marcelo Bielsa tras la prematura eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial 2026.

Diego Forlán técnico de Uruguay

«Cachavacha» asumirá un proyecto integral de emergencia que incluye dirigir al combinado absoluto en los amistosos restantes del año y liderar el recambio generacional de cara al Sudamericano Sub-20 de enero de 2027.

La dirigencia uruguaya ya definió a Santiago Ferro y Diego Estavillo como preparadores físicos del cuerpo técnico. Mientras, evalúa incorporar especialistas con experiencia en categorías formativas para blindar el nuevo proceso futbolístico.

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