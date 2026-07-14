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Presidenta (E) Delcy Rodríguez designa a Johann Álvarez Márquez como nuevo Encargado de Negocios de Venezuela en los Estados Unidos. Así lo dio a conocer la mandataria nacional encargada en sus redes sociales.

“Informo que he decidido designar a Johann Álvarez Márquez como nuevo Encargado de Negocios de Venezuela en los Estados Unidos; con la misión de representar los intereses de nuestro país y avanzar en esta nueva etapa de diálogo; cooperación y respeto mutuo, promoviendo una relación basada en el derecho internacional y el entendimiento entre ambas naciones”, dijo Rodríguez mediante sus redes.

Designado nuevo Encargado de Negocios de Venezuela en Estados Unidos

“Confío en su profesionalismo y estoy segura de que asumirá esta responsabilidad con un profundo compromiso en la defensa de los intereses del pueblo venezolano”; comentó la mandataria encargada.

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