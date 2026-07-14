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Siguen los movimientos en la temporada muerta de la pelota venezolana, esta vez fueron Magallanes y Bravos que realizaron un cambio de jugadores. La tarde de ayer lunes 13 de julio de 2026 la gerencia turca dio a conocer el canje.

Breyvic Valera pasó a las filas navales por el experimentado lanzador Junior Guerra. Este es el primer movimiento que realizaron los filibusteros de cara a la próxima temporada donde saldrán a defender el campeonato.

El utility carabobeño, quien tiene en su haber 93 juegos en Grandes Ligas tras cuatro campañas divididas entre Cardenales de San Luis, Orioles de Baltimore; Dodgers de Los Angeles, Yanquis de Nueva York y Azulejos de Toronto, ha disputado 12 temporadas en la LVBP.

Magallanes y Bravos realizaron cambio de jugadores

En las cuales ostenta promedios vitalicios de .296/.388/.403 tras 457 juegos con 270 anotadas, 488 hits, 84 dobles, 26 triples, 14 jonrones y 193 carreras impulsadas. Además de ser nombrado como Jugador Más Valioso en la contienda 2016-2017.

“Bastante contento. Formar parte del Magallanes es un reto y vengo a aportar, a seguir con las mismas ganas y el mismo entusiasmo. Entregaré mi cien por ciento como siempre lo he hecho”, expresó Valera vía telefónica. “Ya hablé con Yadier. Tenemos una buena amistad, me dio la bienvenida y me puse a la orden. El plan es estar desde el primer día, yo soy muy fiebruo y siempre me ha gustado estar desde el principio, en este caso para adaptarme al equipo y aportar lo que más pueda para seguir ganando”.

En México

Valera, de 34 años, actualmente ve acción en la Liga Mexicana con el conjunto Leones de Yucatán con quienes tiene .278 de average. 10 anotadas, par de dobles, un triple y tres impulsadas tras 19 juegos, luego de jugar en la Liga Mayor con Guerreros de Lara donde dejó .352 de average con 35 producidas y 28 pisadas en 41 compromisos.

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