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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino ayer dio a conocer la idea que pudiera cristalizarse si todo sale bien para la Copa del Mundo 2030. La idea es tener a 64 selecciones compitiendo en el próximo Mundial.

Infantino dijo a los medios que se está estudiando dicha idea de aumentar las selecciones participantes. En este Mundial estuvieron compitiendo un total de 48 combinados, pero para el próximo se sumaría 16 países más.

«Sin duda, este es un tema que se analizará y debatirá en los comités pertinentes después de este Mundial», dijo Infantino a Espn México. Esto daría mayor oportunidades a los países que nunca han ido a una Copa del Mundo.

Copa del Mundo 2030 pudiera tener esta cantidad de selecciones

«Cuando la FIFA organiza un Mundial, es importante organizarlo para todo el mundo. No se trata solo de Europa y Sudamérica, sino del mundo entero, en efecto. Todas las naciones deberían poder soñar con participar en el Mundial», completó.

Esta idea ya la había asomado la FIFA mucho antes de que empezara el Mundial que se está realizando en México, Estados Unidos y Canadá. Esto coincide con el centenario de la competición de fútbol.

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