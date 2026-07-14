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Designado nuevo presidente del Metro de Caracas

By Redacción Carabobo
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nuevo presidente del Metro de Caracas
Foto: redes.

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó sobre la designación del nuevo presidente del Metro de Caracas. El ingeniero Yoel Amaya asumió la presidencia de la empresa de transporte capitalino.

La designación fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.413, mediante el Decreto Nº 5.383. Bajo el nombramiento realizado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.

Yoel Amaya nuevo presidente del Metro capitalino.

Designado nuevo presidente del Metro de Caracas

Amaya asume el cargo, que estaba en manos del ingeniero Carlos Silva, quien falleciera en los terremotos ocurridos el 24 de junio. Silva residía en uno de los urbanismos afectados en La Guaira.

Las trabajadoras del subterráneo capitalino felicitaron al ingeniero Amaya en este nuevo ciclo, augurándole el mayor de los éxitos en su gestión. La cual estará orientada a fortalecer el servicio y garantizar la movilidad de los caraqueños.

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