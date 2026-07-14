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Un funcionario policial falleció tras chocar su moto contra un puente. El hecho ocurrió ayer lunes 13 de julio de 2026. José Rafael Hernández Torres de 43 años estaba en Guanare pasando unas vacaciones.

Por causas desconocidas chocó en su motocicleta en el puente que se encuentra en la vía Guanare Biscucuy en el sector Mijagualito. Al lugar llegaron las autoridades para realizar el levantamiento del hecho.

Funcionario policial falleció tras chocar contra un puente

Hernández Torres vivía en el municipio Sucre en Anzoátegui y estaba pasando unos días en la entidad llanera. Este se desplazaba en una motocicleta Haojin HJ 150 color negro, registrada con las placas AB2T53L.

Cuando iba a la altura del puente perdió el control de la moto chocando contra la defensa del puente. Al sitio llegaron comisiones de la Policía Nacional Bolivariana de tránsito y policía estadal.

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