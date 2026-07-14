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La fama de Sam Neill no nació de la noche a la mañana, todo lo contrario la misma la hizo poco a poco y supo edificarla. Neill supo encarar el papel más complicado para muchos, ya que pocos querían hacerlo.

Todo el mundo recuerda al actor neozelandés en el papel el clásico de Jurassic Park. Pero antes ya había ganado aplausos como fama en el cine de terror. Interpretando uno de los papeles clásicos.

Eran los años donde el género de terror dominaba el cine, luego de El Exorcista estas películas empezaban a ganar público. Fue cuando se hizo la saga de La Profecía, uno de los clásicos más famosos de esos años.

Fue cuando empezó a sonar el nombre de Sam Neill, esto generaba además uno de los retos más grandes para el como actor. Tenías que encarnar al malvado Damian Thorn, mejor llamado como “Damian adulto”.

La primera película que le dio fama a Sam Neill fue en el género de terror

Neill ganó el papel para ser el protagonista en la película que dirigió Graham Baker. Sam hizo un papel extraordinario en esta cinta la cual sigue siendo famosa. Allí mostro su clase actoral interpretando a un hombre calculador,

La misma fue estrenada en el año 1981, llamada La Profecía III El Conflicto Final. Esta entrega cerró la trilogía clásica protagonizada por Sam Neill en el papel del Anticristo adulto. Donde se ganó los aplausos a nivel mundial.

La mirada, la postura en cada escena además del dominio del papel, lo llevaron a la fama en el cine. Fueron los tiempos donde a nivel mundial los amantes del género de terror llenaban las salas de cine.

En la película, Neill en el papel de Damian asume el cargo de Embajador de EE. UU. en Gran Bretaña. Su objetivo es dominar el mundo e impedir la Segunda Venida de Cristo, mientras es perseguido por un grupo de sacerdotes armados con las dagas de Megiddo.

Durante la filmación, Sam Neill y Lisa Harrow desarrollaron una relación sentimental fuera de cámaras, producto de la cual nació Tim Neill. Si eres amante del cine de terror clásico te recomendamos ver esta cinta, para que veas el gran papel interpretado por el actor.

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