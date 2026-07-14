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El precio del dólar BCV hoy 14 de julio de 2026, la divisa se mantiene en la banda de los 720 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes, el dólar estará en 723,99 bolívares y el euro en 825,49 bolívares.

Para este miércoles la tasa del dólar será de 725,74 bolívares y el euro en 830,63 bolívares.

En un costo de 4.019,65 dólares marcha la onza de oro, este indicador ha estado en baja en los últimos días. Este estaba cercano a los cinco mil dólares hace unos meses pero se ha quedado atrás en su costo.

Hoy el precio del petróleo subió y se ubica hoy en un costo de 80,64 dólares. La semana pasada el crudo se mantenía sobre los 73 dólares por barril, veremos su precio en esta semana del mes de julio de 2026.

Mientras que el bitcoin se mantiene en los sesenta mil dólares, el precio de 62.452,32 dólares. Este ha perdido cerca de veinte mil dólares en las últimas semanas. Y se mantiene con tendencia a la baja.

Dólar BCV hoy 8 de julio de 2026, Ministro Padrino López: Venezuela tiene sus alimentos asegurados

Desde el Liceo Andrés Bello, el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, GJ. Vladímir Padrino López, destacó la cohesión social del pueblo venezolano, además de la atención integral que se despliega en los campamentos transitorios.

Reiteró que la agroindustria nacional se mantiene trabajando con todos sus insumos y materia prima. «Podemos decirle al pueblo de Venezuela que tiene sus alimentos asegurados», reafirmando así que, ante el difícil momento que atraviesa el país, el pleno abastecimiento está garantizado.

El titular agrícola destacó que la siembra de maíz del ciclo de invierno 2026 continúa en marcha su pleno desarrollo sin ningún tipo de problema.

Asimismo, enfatizó que la prioridad del gobierno nacional es que la permanencia en estos refugios temporales sea lo más confortable y humana. «Estamos haciendo todos los esfuerzos para que esta atención sea integral, para que las familias puedan regresar felizmente a sus hogares», afirmó.

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