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Funvisis informó de tres temblores en el país

By Danny Valdiviezo
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Dos temblores en el país

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Danny Valdiviezo
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Tres temblores en el país fueron reportados por Funvisis en horas de la mañana de hoy miércoles. El primer sismo ocurrió a las 9:16 minutos de la mañana de hoy en Acarigua, estado Portuguesa, con una magnitud de 3.0 y una profundidad de 11.1 kilómetros

El epicentro del sismo estuvo a 27 kilómetros al sureste de Acarigua. Informaron autoridades de la zona que el mismo no afectó vías como tampoco viviendas de esa área en del llano venezolano.

Tres temblores en el país fueron reportados por Funvisis

Mientras que el segundo sismo ocurrió en El Tocuyo, estado Lara, con una magnitud de 2.8, además de una profundidad de 11.9 kilómetros. El epicentro se registró a 36 kilómetros al sureste de El Tocuyo.

A las 2:05 de la tarde, Funvisis informó de un temblor de magnitud 3.0 y profundidad de 6.4 kilómetros en Maracay, estado Aragua. El epicentro fue a 37 kilómetros an noreste de la ciudad jardín.

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