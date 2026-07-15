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Informaron de colisión de vehículos de carga en la Autopista Valencia Puerto Cabello

By Redacción Carabobo
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Colisión de vehículos de carga en la Autopista Valencia Puerto Cabello

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Una colisión de vehículos de carga en la Autopista Valencia Puerto Cabello reportaron la mañana de hoy 15 de julio de 2026. El hecho ocurrió en el vehículo 178 de la referida arteria vial sentido a Valencia.

Autoridades de tránsito se mantienen en el lugar, mientras que las personas pueden tomar la carretera vieja de Puerto Cabello. En la actualidad hay grúas para extraer los vehículos de la autopista.

Fotos: EI Noticias

Colisión de vehículos de carga en la Autopista Valencia Puerto Cabello

El hecho vial presentado esta mañana en esta autopista del estado Carabobo se suma a los presentados en lo que va de mes. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia.

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