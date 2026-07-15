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El conductor de una buseta en Barquisimeto terminó lesionado tras chocar contra un árbol. El hecho ocurrió en las inmediaciones del cementerio de la capital larense ayer martes 14 de julio de 2026.

Se pudo conocer que el chófer del Encava color blanco había donado sangre horas antes de manejar. Cuando estaba en la avenida Rómulo Gallegos de Barquisimeto se descompensó frente al volante impactando contra el objeto fijo.

Conductor de una buseta en Barquisimeto lesionado

Afortunadamente no hubo más personas lesionadas, mientras que el bus quedó frente al árbol con severos daños. Enseguida personas que transitaban por el lugar llevaron al hombre al Seguro Social Pastor Oropeza para que fuera atendido.

La buseta circulaba sin pasajeros en la zona de Barquisimeto. Al lugar llegaron funcionarios de Tránsito terrestre, además de agentes de la policía estadal como municipal para prestar ayuda al conductor.

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