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Los sismos hoy miércoles 15 de julio de 2026 fueron dados a conocer por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Tres temblores reportaron desde Boca de Aroa en horas de la madrugada.

A las 8:46 minutos de la noche de ayer martes 14 de julio de 2026, Funvisis reportó un sismo de magnitud 2.6. Con una profundidad de cinco kilómetros. El epicentro de este movimiento telúrico fue a 42 kilómetros al norte de Boca de Uchire, estado Anzoátegui.

Luego a las doce y 36 de la medianoche, reportaron un sismo de 2.6 en Punta Arenas al oriente del país. Con una profundidad de 19.9 kilómetros y un epicentro de 46 kilometros al suroeste de Punta Arenas.

Funvisis informó de estos sismos hoy miércoles 15 de julio, tres sismos en Boca de Aroa

En Boca de Aroa, Funvisis reportó tres sismos, uno a las 4:07 de la madrugada con una magnitud de 2.8. Una profundidad de 11.7 kilómetros y el epicentro a 25 kilómetros al sur de Boca de Aroa.

A las 4:10 minutos, Funvisis dio a conocer el segundo sismo en Boca de Aroa con una magnitud de 2.7. Este movimiento tuvo una profundidad de 14 kilómetros y se ubicó a 18 kilómetros al suroeste de Boca de Aroa.

Mientras que a las 4:18 minutos de la madrugada, ocurrió el tercer sismo en la zona con una magnitud de 3.0. Una profundidad de 24.1 kilómetros y el epicentro estuvo a 26 kilómetros de Boca de Aroa.

En Isla La Tortuga

A las 5:30 de la madrugada, Funvisis reportó un temblor de 2.7 y una profundidad de 84.2 kilómetros en la Isla La Tortuga. El epicentro estuvo a 25 kilómetros al noreste de esa isla en el Mar Caribe.

Ya a las 6:23 minutos de la madrugada, Funvisis reportó un sismo en Pedernales en Delta Amacuro. Con una magnitud de 3.8 y una profundidad de 12.1 kilómetros, el epicentro estuvo a 37 kilómetros al sur de Pedernales.

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