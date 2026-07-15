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Las efemérides del 15 de julio nos recuerda que un día como hoy en el año 1958 nació la orquesta Los Melódicos de Renato Capriles. Conocida como “La orquesta que impone el ritmo en Venezuela”, por sus filas han pasado grandes cantantes.

Para el año 1781: es inaugurada la bicentenaria iglesia de la Santísima Trinidad en Caracas.

Un día como hoy en 1814: muere en Valencia el abogado independentista Francisco Espejo (n. 1758).

También en 1826: se clausura El Congreso anfictiónico de Panamá.

En el año 1858: muere en Maracaibo José Gregorio Monagas, presidente de Venezuela entre 1851 y 1855 (n. 1795).

Un día como hoy en 1919: nace en Biscucuy, estado Portuguesa, el pintor Argimiro Gabaldón.

Para el año 1938: se crea la Contraloría General de la República.

También en esta fecha 1941: nace en Cabimas, estado Zulia, el cantante Henry Stephen (f. 2021). Era cantante, actor, y todos los recuerdan con su éxito Limón Limonero.

Para el año 1949: la Cueva del Guácharo, en el estado Monagas, es declarada como primer Monumento Natural de Venezuela.

Efemérides de hoy 15 de julio

En el año 1974: se transmite por primera vez en la historia un partido de la Liga Especial Baloncesto en Venezuela.

Para el año 1981: se inaugura el primer Burger King de Venezuela.

Un día como hoy en 1982: nace en Barquisimeto la modelo Aída Yéspica.

Para 1987: se funda el equipo de beisbol Caribes de Anzoátegui.

También un día como hoy 1995: muere en Caracas la mezzosoprano Morella Muñoz (n. 1935).

En 1606: nace Rembrandt, pintor neerlandés (f. 1669).

Para el año 1864: Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo.

En el año 2018: en Moscú Rusia, la Selección de fútbol de Francia se proclama por segunda vez en su historia campeona del Mundial de fútbol ante Croacia.

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