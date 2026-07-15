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Según el INAMEH la situación del clima hoy 15 de julio de 2026 nos presenta un panorama nuboso en las primeras horas de la mañana. Esto en los estados orientales, centrales como llaneros y andinos. En el centro del país de fragmentado con nubosidad.

Prevalecen condiciones meteorológicas estables, con cielo parcialmente nublado y zonas despejadas en buena parte del país; no obstante, se prevén mantos nubosos asociados a precipitaciones de intensidad variable en áreas de Delta Amacuro, norte de nuestra Guayana Esequiba, oeste de Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, piedemonte Andino y lago de Maracaibo; así mismo, no se descartan lloviznas dispersas al este de Sucre, Miranda y Falcón.

Sobre Venezuela prevalecen condiciones meteorológicas estables, con cielo de parcial a despejado en gran parte del país; no obstante, se aprecian mantos nubosos, asociados a lluvias o chubascos y eventual actividad eléctrica, al oeste de Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia; así mismo, nubosidad estratiforme con posibles lloviznas dispersas al sur de Delta Amacuro, sur de Monagas y norte de nuestra Guayana Esequiba.

Estado del tiempo hoy 15 de julio de 2026 en Venezuela

En los estados centrales se esperan altas temperaturas sobre los 32 grados durante el día. De igual modo en la Península de la Goajira como la de Paraguaná se espera cerca de 38 grados durante el día de hoy miércoles.

Mientras que en los Andes venezolanos, en las zonas montañosas del estado Mérida se espera al menos ocho grados de temperatura. En zonas de montaña del centro del país, se espera 23 grados durante la noche.

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