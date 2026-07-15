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Hemos escuchado siempre de la cascada más alta del mundo, pero no debemos olvidar cual es la altura del Salto Ángel. Este es uno de los monumentos naturales más hermosos que hay en el país y en el mundo.

Y debemos conocer su altura, y todas sus características, tanto de el como de otros monumentos que hay en el país. Esto enriquece nuestra cultura general y los conocimientos que tenemos sobre el país y sus regiones.

El Salto Ángel es la cascada ininterrumpida más alta del mundo. Tiene una altura total de 979 metros (3.212 pies) y una caída libre y vertical de 807 metros. Es uno de los monumentos naturales más imponentes del mundo.

¿Cuál es la altura del Salto Ángel?

Esta imponente maravilla natural, originada en el Auyantepuy, se encuentra en el Parque Nacional Canaima (Estado Bolívar, Venezuela). Su caída libre es tan alta que gran parte del agua se atomiza y se convierte en neblina antes de tocar la selva en su base.

En la actualidad sigue siendo uno de los sitios más interesantes para conocer en el periodo vacacional. Hay distintas organizaciones turísticas las cuales tienen viajes a ese hermoso lugar del país.

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