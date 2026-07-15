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Ingreso Integral de julio 2026 a los jubilados, fecha y primer monto

By Danny Valdiviezo
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Ingreso Integral de julio 2026
Foto: Bloomberg.

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Danny Valdiviezo
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El Ingreso Integral de julio 2026 a los jubilados tiene fecha probable de pago y monto a pagar. Recordemos que los jubilados de la administración cobran dos montos, el primero en esta quincena y el segundo para el último.

La fecha probable de pago a este sector sea el viernes 17 de julio. El monto probable a pagar sea de 95.938. Los jubilados reciben un pago de 133  dólares en la primera parte y 35 más el 30 de este mes.

Ingreso Integral de julio 2026 a los jubilados

Se espera que hoy se haga efectivo el pago a los empleados públicos, los cuales cobran 150 dólares en la tasa del Banco Central de Venezuela, en su primer parte. La segunda parte que son 50 dólares se pagará a los empleados el próximo 30 de este mes.

De igual modo, quedarían solamente por pagar la pensión a los abuelos más su ingreso integral. Un bono de Corresponsabilidad y Formación además de los bonos Cuadrantes de Paz y Cultores Populares.

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Ingreso Integral de julio 2026 empezará a pagarse por este monto

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SourceNoticias24Carabobo
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