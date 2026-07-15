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El venezolano Anthony Alvarado logró la medalla de oro en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. Con dedicación, disciplina y talento el criollo pudo conquistar el primer lugar en esta justa.

Alvarado compitió por todo lo alto en el Paradádminton donde pudo alcanzar el primer lugar en el podio. Por supuesto esta es una medalla histórica para el país tras consolidar una impecable actuación en la categoría SL4.

Venezolano Anthony Alvarado se bañó de oro en el Parabádminton de Valledupar

El paratleta criollo se había preparado para esta contienda y logró lo que se había trazado. Medalla que dedicó a todos los habitantes del país, y que nos llena de orgullo por su meta lograda. Alvarado se proyecta para próximas competiciones, para dejar el nombre de Venezuela en alto.

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