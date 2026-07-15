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El Bono único para el personal de salud no se pagará por la Plataforma Patria dijo el Secretario Ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud, Pablo Zambrano. Dijo Zambrano que el bono se pagará una sola vez mediante las nóminas de los centros de salud.

Bono único para el personal de salud

Se pudo conocer que el monto de esta bonificación será de 44.586,10 bolívares. El cronograma del mismo será el siguiente:

Personal médico: El pago se hará efectivo este miércoles 15 de julio de 2026 por vía nómina.

Personal empleado y obrero (Administración asistencial): La fecha establecida para este grupo será el próximo 30 de julio de 2026..

Personal jubilado: En este caso, el pago lo ejecutará directamente el Ministerio para la Salud, al tratarse de una nómina y pago de alcance nacional.

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