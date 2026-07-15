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Funcionario policial en el Zulia señalado de asesinar a su pareja

By Redacción Noticias24Carabobo
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Funcionario policial en el Zulia

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Un funcionario policial en el Zulia está señalado de asesinar a su pareja, el triste hecho ocurrió en el municipio Mara en la entidad occidental. La dama quedó identificada como Marianny Alejandra Beltrán de 32 años.

Los vecinos indicaron que en la vivienda estaba el uniformado identificado como Xander Fuenmayor. Quien es funcionario de la Policía Municipal de Mara En la vivienda se escuchaban gritos además de insultos, fue cuando unas detonaciones de arma agravaron la situación.

Funcionario policial en el Zulia señalado de asesinar a su pareja

Dentro estaba la mujer malherida la cual fue llevada a la emergencia a un ambulatorio donde lamentablemente ingresó sin signos vitales. Al lugar llegaron funcionarios de la policía científica para las investigaciones del caso.

El policía permanece detenido, mientras que el arma que disparó quedó en manos de las autoridades. Entre ellas el Ministerio Público de la entidad zuliana.

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