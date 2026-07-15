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Al menos 175 familias procedentes de 22 comunidades del municipio Juan José Mora, del estado Carabobo, recibieron este martes materiales de construcción como parte de la Gran Misión Venezuela Renace tras verse afectados por el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

En esta primera fase, el gobernador Rafael Lacava junto a la alcaldesa Emily Riera, dieron respuesta a la población que resultó más vulnerable y que a través del diagnóstico del método de Habitabilidad del semáforo, arrojaron los colores rojo y amarillo.

Destacó el mandatario regional que en Juan José Mora resultaron derrumbadas más de 500 viviendas, dejando sin techo a familias de esta jurisdicción.

Venezuela Renace en Morón

«Hoy junto a la alcaldesa de Juan José Mora, Emily Riera hemos estado anunciando formalmente lo que va a ser el plan de reconstrucción de 569 casas. Que fueron totalmente derrumbadas por el doble terremoto el día 24 de junio, ustedes recordarán que uno de los terremotos tuvo el epicentro muy cerca de aquí del centro de Juan José Mora”, exclamó.

De igual manera el mandatario regional indicó que se entregaron una gran cantidad de insumos de construcción como bloques, cabillas, tuberías para el sistema eléctrico. Pocetas, lavamanos, pintura, cemento, entre otros.

«Bajo instrucciones de nuestra presidenta Delcy Rodríguez y sus orientaciones entre hoy y mañana, nosotros con los cuadrilleros que tenemos desplegados. Todo el Poder Popular y todo el pueblo de Morón ayudando, nosotros procedemos ya a la reconstrucción de todas las casas que se nos cayeron», señaló.

Destacó el gobernador Lacava que las familias contarán con cuadrillas integradas por más de 300 hombres y mujeres dispuestos con cada «padrino» de comunidad. Los ingenieros para ejecutar estas labores.

Camiones y maquinarias

«Maquinaria, camiones, ya todo el mundo activado y yo le doy de nuevo las gracias, gracias presidenta por estar pendiente de nosotros, igual pendiente de La Guaira, Caracas, usted ha estado día y noche de esta reconstrucción, de esta tarea, lo que el terremoto nos tumbó, nosotros no nos vamos a rendir», expresó.

Con ahínco y determinación, el gobernador Rafael Lacava, insistió en dar aliento a las personas afectadas por el sismo del 24 de junio y recalcó en hacer frente a los laboratorios de fake news que buscan confundir y desprestigiar la acción y gestión pública de las autoridades.

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