Compartir

El precio del dólar BCV hoy 15 de julio de 2026 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 720 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles la tasa del dólar será de 725,74 bolívares y el euro en 830,63 bolívares.

Para este jueves, el dólar será 727,45 bolívares y el euro en 832,24 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se mantiene en 4.029,06 dólares para hoy. Este indicador se encuentra alejado de los cinco mil dólares. Luego de superar esa cifra hace unos meses, el conflicto de Irán y Estados Unidos afectaron mucho el desarrollo de este indicador.

El precio del petróleo registra un precio de 79,86 dólares, hay que estar pendiente de este indicador económico por el conflicto de Irán y Estados Unidos. Si el conflicto vuelve nuevamente subirían los precios del crudo.

Se mantiene en recuperación el precio del bitcoin, el cual registra hoy un precio de 64.738,32 dólares se sigue acercando a los 65 mil dólares. Este es uno de los indicadores más consultados en los últimos días.

Dólar BCV hoy 15 de julio de 2026, alistan plan de viviendas

Venezuela esboza un plan para atender a las miles de personas que perdieron sus casas por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron al menos 4.333 muertos y 16.740 heridos, y prometió entregar las primeras 200 viviendas la próxima semana.

Cerca de 18.000 personas perdieron sus casas, un número que las autoridades creen que subirá a medida que avance el proceso de inspección de las edificaciones que no se desplomaron pero que sufrieron daños.

Este sábado, según el Gobierno, comenzó un censo biométrico en los campamentos transitorios habilitados en Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira -el más afectado-, así como en las zonas donde hay personas esperando el diagnóstico de las inspecciones, con el fin de determinar cuántas casas se necesitan.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas