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Cuatro torres en Caracas se venían construyendo desde hace meses en el complejo urbanístico Ciudad Tiuna. Los mismos están siendo construidos por el Ministerio de Hábitat y Vivienda y serán entregados próximamente.

Estas cuatro torres urbanísticas serán en total 342 apartamentos para las familias venezolanas las cuales quedaron afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio. Las mismas forman parte del complejo y estarán en la manzana J.

“Bajo la supervisión técnica del MINHVI el proyecto contempla la terminación de 4 torres residenciales que sumarán un total de 342 apartamentos para las familias venezolanas”. Dijo el Ministerio de Hábitat y Vivienda en sus redes sociales.

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Cuatro torres en Caracas

Además de las unidades habitacionales, el urbanismo dispondrá de áreas destinadas al estacionamiento de vehículos. Así como espacios recreativos y educativos que servirán de complemento para el desarrollo integral de la comunidad.

Actualmente, los equipos pesados avanzan en las labores de limpieza del sector para proyectar la culminación de la obra en los próximos meses. Cabe destacar que los edificios no sufrieron daños con los sismos recientes.

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