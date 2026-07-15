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Fue capturado un sujeto por presunta violencia de género y amenazas en el municipio San Diego. La noticia la dio a conocer la Policía del estado Carabobo, en horas de la mañana de este miércoles 15 de julio de 2026.

Funcionarios de la Policía del Estado Carabobo (Estación San Diego) lograron la aprehensión en flagrancia de un ciudadano de 21 años de edad. En el sector El Poblado del municipio San Diego.

La oportuna denuncia recibida a través de la línea telefónica del cuadrante P-055 permitió a la comisión policial trasladarse de inmediato al lugar. Donde el sujeto mantenía bajo hostigamiento, agresión física y amenaza de muerte con un arma blanca a su pareja.

Capturado sujeto por presunta violencia de género y amenazas en San Diego

Gracias a la rápida intervención y la aplicación de técnicas de diálogo de los funcionarios, se neutralizó la situación hostil. Logrando poner a salvo a la víctima de manera inmediata y colectando como evidencias el arma blanca y dos teléfonos celulares.

La ciudadana fue trasladada a un centro asistencial para su respectiva valoración médica. Mientras que el detenido fue puesto a la orden de la Fiscalía 20° del Ministerio Público en Materia de Violencia contra la Mujer.

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