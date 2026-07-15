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Hace 40 años en el Mundial de México 1986 se medían Argentina e Inglaterra, hoy vuelven nuevamente a medirse por un cupo a la final del Mundial de Estados Unidos 2026. El encuentro es uno de los más esperados.

En aquel duelo disputado en el país azteca, Argentina ganó con dos tantos de Diego Armando Maradona, donde se recuerda el gol que anotó con la mano en una polémica jugada. Aquel día el triunfo fue para los argentinos 2×1.

Hoy se miden nuevamente, el ganador va a la final donde ayer España selló el boleto ante la selección de Francia. Lionel Messi y sus muchachos volverán nuevamente al gramado en busca de la segunda final consecutiva.

Recordemos que los gauchos son los actuales campeones del fútbol, mientras que Harry Kane y su selección buscarán ir a la final. El encuentro es catalogado como uno de los más peligrosos por las fanaticadas.

Argentina e Inglaterra, 40 años después ¿dónde verlo?

El encuentro será transmitido en exclusiva por Televen en señal abierta para toda Venezuela a las tres de la tarde. De igual modo, el encuentro será transmitido por el circuito radial Unión Radio por sus emisoras afiliadas.

En youtube tienes muchas opciones, entre ellos, Secta Deportiva, Relatores, Todo Fútbol entre otras señales deportivas. Las cuales estarán llevando las incidencias de este encuentro con previas desde tres horas de anticipación.

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