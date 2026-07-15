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INTT anuncia operativos en varios estados del país, los funcionarios estarán atendiendo al público en trámites vehiculares. Este despliegue empezó desde hoy miércoles 15 de julio hasta el domingo 19 de julio.

En estos operativos podrás ponerte al día en torno a lo que es la documentación del vehículo, sin tener a un intermediario. Aquellas inquietudes que tengas en torno al tema de trámites puedes gestionarlas.

Estos operativos estarán en los siguientes estados, Lara y Zulia en el occidente del país. Mientras que Bolívar cubrirá la zona sur del país, y el estado Monagas parte del oriente venezolano.

INTT anuncia operativos en estos estados del país

Zulia: Únicamente este 15 de julio. Ubicación: El Moján, Municipio Mara, Comunidad El Cují.

Bolívar: Fecha: Del 15 al 17 de julio. Ubicación: Ciudad Bolívar, Municipio Angostura, Terminal de Pasajeros La Paragua.

Monagas: 16 y 17 de julio.​​​​​​​ Ubicación: Aragua de Maturín, Municipio Piar, Plaza Bolívar de la Parroquia Chaguaramal (Sector Orinoco).

Lara: Del 17 al 19 de julio.​​​​​​​ Ubicación: Barquisimeto, Municipio Iribarren, Complejo Ferial de Barquisimeto (Avenida Libertador, Parroquia Santa Rosa).

Trámites que puedes realizar

Renovación y emisión de licencias para conducir en sus diferentes grados.

Registro original de vehículos y traspasos.​​​​​​​

Liberación de reserva de dominio.​​​​​​​

Asesorías en materia de educación y seguridad vial.

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