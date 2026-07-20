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Las selecciones más famosas de la Copa del Mundo FIFA 2026 fueron varias, España es la campeona del mundo, suma de esta manera su segunda estrella. Argentina la subcampeona al ceder 1×0 en la final.

Selecciones que mostraron un alto nivel y que nadie daba como favoritas, Cabo Verde llegó hasta dieciseisavos de final. Debutó contra España en el primer juego que tuvieron en su grupo, amarrando a la ofensiva. Eliminó a Uruguay y puso a sudar a Argentina.

Igualmente pasó con Curazao, que pudo enderezar el camino luego de una derrota ante Alemania. Los curazoleños mostraron buen fútbol además de empatar con Ecuador a cero goles el 20 de junio. No clasificaron pero mostraron buen nivel.

Selecciones más famosas de la Copa del Mundo FIFA 2026, los combinados con más esperanza

Las selecciones con mayor fe en este Mundial, México, Colombia y Ghana, las tres tuvieron mucha confianza y avanzaron en su fase de grupos. Colombia quedó en el camino al perder ante Suiza, pero habían mostrado buen nivel.

Se esperaba más de estas selecciones, Alemania, Brasil, Países Bajos, estos siempre se metían hasta instancias finales. Pero esta vez quedaron en el camino, Alemania perdió contra Paraguay y Brasil ante Noruega.

Selecciones que tuvieron buen fútbol pero que no clasificaron, hay que resaltar lo hecho por Irán jugaron con honor y mostraron su buen fútbol. Al igual que Curazao y la misma Canadá que era anfitrión. Marruecos ha venido avanzando en su fútbol.

Más combinados

Egipto al igual que Noruega e Inglaterra, tres selecciones que son potencia en el balompié mundial. Egipto puso en aprietos a Argentina y ha sido una de las selecciones que más han avanzado.

Viene desde marzo las eliminatorias del Mundial 2030, se cumple un siglo desde la primera fiesta de este deporte. Se presume que habrá cupo para 64 combinados del mundo, en una nueva edición que se jugará en varios países.

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