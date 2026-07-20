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¡MultiMax anunció a los nuevos ganadores del sorteo CrediPuntos! Durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram (@multimax), la multimarca liderada por el empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga Mujamad premió por todo lo alto la fidelidad de los afiliados a CrediMax y CrediMax Premium.

Bajo la conducción de José Andrés Padrón, el reconocido presentador e imagen de MultiMax, el live arrancó con miles de usuarios conectados esperando conocer los nombres de los más de doscientos afiliados a CrediMax y CrediMax Premium que resultaron beneficiados por adelantar los pagos de sus cuotas.

Entre los obsequios que se entregan cada mes en este sorteo con CrediPuntos se encuentran: un carro 0 KM, tres motocicletas 0 KM, cinco viajes todo incluido a Margarita, diez antenas Starlink, además de una amplia gama de electrodomésticos de alta tecnología, disponibles en las tiendas MultiMax de todo el país.

“En MultiMax trabajamos para premiar la confianza que las familias venezolanas depositan en nosotros día a día. Al adelantar sus cuotas, los usuarios no sólo aseguran su tranquilidad, sino que abren la puerta a premios que impulsan su calidad de vida con la tecnología que merecen” expresó el presidente de CLX Group, Nasar Dagga.

¡Francelia Mata se llevó el carro 0 KM!

El momento más esperado de la tarde llegó al revelar que Francelia Mata es la nueva dueña del espectacular carro 0 KM de esta edición: un moderno Changan Alsvin en color blanco, vehículo que desde hace varios días se encontraba estacionado en la sucursal de la tienda de MultiMax Valencia, ubicada en la Av. Bolívar Norte.

Pero la lista de ganadores no se quedó ahí. Durante la jornada, la multimarca más grande de Venezuela también premió a Ana Niño, Jonathan Zabala y Migdalia Cedeño, quienes se llevaron a casa las motocicletas totalmente nuevas de MultiMax. Por su parte, Juan González, Jonahan Montesinos, Yonaiker Escobar, Hernaldo Castro y Niyume Tovar se preparan para disfrutar un viaje todo incluido para la isla de Margarita junto a un acompañante.

De igual manera, se conoció a los ganadores de las diez antenas de internet satelital Starlink de MultiMax, las cuales fueron recibidas por Marisela Jordan, Ana Ozal, Randy Perez, José Goncalves, Luis Millan, Jesus Leon, Yuverys Finol, Jacqueline Cardenas, Marilu Colina e Isirelys Leon.

La lista completa de los ganadores de este sorteo CrediPuntos de MultiMax ya se encuentra disponible a través de la cuenta oficial de Instagram de la multimarca, @multimax.

“Nos motiva saber que, a través de estos sorteos, aportamos bienestar a más 200 familias venezolanas, transformando sus hogares con tecnología de primera y soluciones que mejoran su día a día” expresó Nasar Ramadan Dagga, CEO de MultiMax, quien además invitó a todos los usuarios a seguir sumando CrediPuntos para el próximo sorteo.

¿Cómo funciona el sistema de CrediPuntos?

Si todavía no sabes cómo participar en los sorteos mensuales de CrediPuntos, el proceso es súper sencillo y totalmente digital. Se trata de un beneficio que premia a los usuarios de CrediMax y CrediMax Premium. Con cada pago adelantado de tus cuotas, sumas puntos instantáneamente a través de PriorityMax.

Cada dólar que abones antes de la fecha límite se convierte de forma automática en un CrediPunto. Mientras más puntos hayas acumulado durante el mes ¡mayores son tus posibilidades de llevarte a casa alguno de los extraordinarios premios de MultiMax!

Entre los más 200 premios por los que estarás participando en el concurso mensual de CrediPuntos están: un carro 0 KM, tres motocicletas, cinco viajes todo incluido para dos personas con destino a Margarita, así como una gran variedad de productos para el hogar, desde 10 antenas de Starlink, 10 neveras de última generación, 10 lavadoras, 10 congeladoras, 10 cocinas y muchas sorpresas más.

Los usuarios pueden revisar puntos y monitorear el estatus de su cuenta directamente desde el portal web PriorityMax, así como su app movil, disponible en Google Play y App Store. Asimismo, no olvides estar atento a las redes sociales de MultiMax como @multimax en Instagram, donde cada mes se anuncian a los ganadores del concurso CrediPuntos.

¡Súmate al club de afiliados!

¿Quieres participar en los concursos mensuales de MultiMax con CrediPuntos? Puedes afiliarte directamente en las cajas de cualquier tienda MultiMax a nivel nacional. Los usuarios pueden elegir entre la afiliación CrediMax ($20 anuales a tasa BCV) o CrediMax Premium ($40).

También puedes agilizar el proceso descargando la app PriorityMax, llenando tus datos y finalizando tu registro en tu tienda física más cercana para comenzar a disfrutar de los beneficios de la multimarca más importante de Venezuela, con presencia en 22 regiones del país.

En este sentido, Nasar Dagga Mujamad recuerda a los usuarios de CrediMax y CrediMax Premium que su membresía es de uso personal e intransferible, por lo que solo el propietario puede aprovechar de las ventajas de su suscripción.

¡Las Mejores Marcas en 1 Solo Lugar!

Con más de seis años apostando por el crecimiento de Venezuela, MultiMax es la multimarca líder en tecnología del país.

Entre las más de 400 marcas que forman parte de sus pisos de venta, se encuentran: CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Frigilux, Kucce, GPlus, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire y JVC.

Para más información sobre los CrediPuntos y el concurso mensual de los más de 200 productos de MultiMax, sigue las redes sociales oficiales de la multimarca como @multimax en Instagram. Asimismo, visita el portal web www.multimax.com.ve, donde podrás encontrar la mejor innovación a precios especiales que se actualizan cada semana.