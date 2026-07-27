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Armando le tocaba limpiar la sala, cuando escuchó unos golpes en la salida de emergencia del cine. Su reloj apuntaba la una y 13 minutos de la madrugada, cuando alguien tocó a la puerta, como esperando algo.

El centro comercial estaba ya vacío a esa hora y solo estaban encendidas algunas luces. Pensó que sería uno de los vigilantes, se acercó y abrió la puerta y no había nadie. Le pareció extraño, mientras seguía la faena.

Curiosamente cuando estaba en la fila de asientos ve el asiento 23 que era donde habían dejado la mayor cantidad de papeles en el piso. Fue cuando nuevamente escuchó que alguien volvió a tocar la puerta.

No se acercó, pensó que quizá era alguien que quería jugarle una broma, pero fue cuando tocaron más duro. “Es como si estuviesen persiguiendo a alguien, que tocaba con desesperación”, dijo.

La salida de emergencia del cine

Se acercó con algo de miedo a la puerta y fue cuando no vio a nadie, incluso salió al pasillo y no había nadie en el lugar. El estar nuevo en el trabajo de mantenimiento, le decía que estaba pasando algo.

Esa noche terminó la limpieza de esa sala, fue cuando salió al pasillo donde estaban las otras salas de cine. Fue cuando escuchó en una sala, como si hubiese personas reunidas, se escuchaban personas hablando.

Se sorprendió y dijo… ¿pero nadie me avisó de esa reunión?, fue cuando se acercó y entró al pasillo de la sala para descubrir que no había nadie. Le preguntó a uno de los vigilantes si había visto a alguien…

La respuesta del vigilante lo sorprendió… “aquí en los pasillos como en las salas se escuchan cosas extrañas. Desde reuniones, conversaciones y hasta gemidos extraños en la madrugada. Cuando te acercas no hay nada”.

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