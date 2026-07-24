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La delegación de médicos de Haití se despide de Venezuela, los galenos habían llegado el pasado 7 de julio para dar apoyo al país. Esto luego del doblete sísmico del pasado 24 de junio que afectó varias zonas.

Los médicos estuvieron atendiendo en tres puestos de Catia La Mar en La Guaira, en un Centro de Diagnóstico Integral. Allí estuvieron brindando apoyo médico a las familias que lo necesitaban durante varios días.

Los profesionales de la medicina haitiana indicaron que “era un deber histórico como moral”, dar el apoyo a Venezuela luego de los sismos de junio. Dijeron que se van con el sentimiento de haber cumplido con la misión.

Destacaron que dejan su corazón en Venezuela, sobre todo por el trato bueno de la gente. Como de todo el cariño que recibieron en los días que estuvieron en el país. Resaltaron antes de partir a Puerto Príncipe desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en Valencia.

Delegación de médicos de Haití se despiden de Venezuela

En el avión que vino desde la capital haitiana a buscarlos trajeron ayuda humanitaria al país. Comentaron lo siguiente al descargar la aeronave, “No traemos los que nos sobra sino lo poco que tenemos”.

El contingente de médicos estuvo conformado por 25 profesionales haitianos, especialistas en misiones humanitarias. La primera vez que llegaron trajeron un cargamento de ayuda como lo hicieron ahora antes de partir.

En la ayuda llegó, arroz, además de aceite comestible, como pasta, enlatados y leche para las personas afectadas. Los haitianos indicaron que siempre darán apoyo a Venezuela, un país que también los ha apoyado en tiempos difíciles.

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