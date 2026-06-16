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El comisario general del CICPC, Douglas Rico informó de un procedimiento en el municipio Libertador, Tocuyito. Donde quedaron detenidos dos hombres por presuntamente azotar a comunidades del municipio Libertador.

Comisiones de la Delegación Municipal Tocuyito, realizaron la detención de dos delincuentes que mantenían azotada a la comunidad de la Carretera Vieja Tocuyito; sector La Guasima, parroquia Tocuyito, municipio Libertador, por sus presuntos hechos delictivos.

Luego de un trabajo de investigación realizado en la dirección en mención, se logró la detención de Carlos Alberto Ortega Aular (34) y Juan José Criollo Flores (38). Quienes, junto a otros hombres por detener; se dedicaban a cometer diversos hechos delictivos.

Detenidos dos hombres por presuntamente azotar a comunidades de Tocuyito

Generando zozobra en la comunidad dijo el comisario. Al ser detenidos fueron verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol); arrojando que Carlos Ortega, posee registros policiales.

Posesión ilícita de sustancias psicotrópicas, hurto genérico y comercio detente sustancias estupefacientes psicotrópicas; mientras que Juan, los tiene por robo genérico; como evidencias, se les ubicaron armas blancas, municiones y un facsímil de arma de fuego.

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