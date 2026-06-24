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En el marco de la conmemoración de los 205 años de la gloriosa Batalla de Carabobo, el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez Luces, y el Gobernador del estado Rafael Lacava, lideraron sentida ofrenda floral en el inmortal Campo de Carabobo y efectuaron la entrega oficial de espacios rehabilitados.

El acto central, estuvo cargado de un profundo significado patriótico. Las autoridades estuvieron acompañados de la primera dama del estado, doctora Nancy de Lacava; el Mayor General Ángel Balestrini; Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral número 4 (REDI Central N 4), alcaldes, alcaldesas y representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

205 años de la Batalla de Carabobo

“Me siento orgulloso y honrado de ser el gobernador de un estado que ha marcado el camino y ha iluminado desde esta senda la libertad, la independencia y la redención popular, (…) cada vez que haya alguna duda, posible desorientación, venga al Campo de Carabobo, que aquí conseguirá la respuesta. La orientación por parte de una generación que ofrendó su vida por la libertad, este recorrido en la defensa de la patria no acaba nunca”. Exclamó la máxima autoridad regional

Ministro de Obras Públicas

Por su parte, el también ministro de obras públicas, Juan José Ramírez, se refirió a las áreas rehabilitadas en el Complejo Monumental Campo de Carabobo.

Mismas que permitió entregar a turistas nacionales e internacionales, efectuado para el disfrute de todos los asistentes a este espacio histórico.

“Hoy nos sentimos muy emocionados de estar en esta tierra sagrada», expresó.

Así mismo, detalló que se hizo una modernización de toda la iluminación interna, climatización y refrescamiento de los objetivos históricos que recoge la galería.

Restauración del Espacio

Adicionalmente explicó que entre las áreas incorporadas a esta rehabilitación integral se encuentra el Monumento Bicentenario, donde se ejecutaron labores de mejoras del granito.

También se realizó la impermeabilización de toda el área, así como mejoras en la Pérgola Las Heroínas. Se efectuó un restauración completa del alumbrado público, de toda la avenida y optimizó el área conocida como “tribuna presidencial”. Área creada para el disfrute del pueblo y que ahora contará con mejoras en iluminación, impermeabilización y optimización de baños públicos.

Ofrenda Floral

se realizó la entrega de 6 ofrendas florales a cargo del: Ejecutivo Nacional, entregada por el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, luego el gobernador del estado y su tren ejecutivo, representantes del poder legislativo de la región, alcaldes y alcaldesas, el poder popular y la FANB.

La oportunidad fue propicia, para que durante su discurso la máxima autoridad regional extendiera una sentida felicitación a todo el ejército bolivariano en su día, por considerarlos héroes y heroínas que garantizan la paz de nuestro país.

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