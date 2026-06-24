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Funcionarios de la Policía Municipal de Guacara detuvieron la madrugada del martes 23 de junio a tres mujeres que participaron en una violenta riña callejera en el sector Araguita.

El altercado ocurrió específicamente en la calle principal del sector 19 de Abril. Luego de que las ciudadanas salieran de un establecimiento de expendio de licores cercano.

Mujeres detenidas tras riña en Guacara

Las aprehendidas, con edades comprendidas entre los 24 y 34 años, se causaron múltiples lesiones físicas mutuas durante la disputa por motivos aún no esclarecidos. Hecho que alertó a las patrullas policiales que realizaban labores de despliegue en la zona.

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Tras la captura en flagrancia, las tres implicadas quedaron bajo custodia y fueron puestas a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público del Estado Carabobo.

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