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El talento ha sobrado por parte de ACEFUC en nueve semanas de competencia en la Copa Apertura 2026. Los jóvenes de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo han brillado.

Los encuentros iniciaron el pasado viernes para la categoría Sub-11, la cual recibió en el Complejo Futbolístico de Acefuc Campus Bárbula a su homólogo Los Naranjos FC. Los anfitriones desataron una lluvia de goles.

Con un hat trick de Greider Valera, además de un doble de Thiago Aquino y anotaciones de Luifer Pérez, Abdiel Guerra, Ángelo García y Diego Brito. Para un impresionante 9-0 en el marcador final.

La serie sabatina se desarrolló en el Campo Deportivo Los Cerritos del municipio Los Guayos. El equipo Sub-15 se enfrentó a la representación de EF Real Virtud con otro triunfo para los universitarios.

Acefuc en nueve semanas de competencia

Gracias a la productiva artillería de Jackson Villalobos y Andrés Triana en par de ocasiones cada uno y Hilderson Gil con un quema redes para la pizarra 5 tantos a 1. En el partido dominical, la oncena Sub-17 estuvo de visitante en la Cancha de Las Mercedes del municipio San Diego.

Donde chocaron contra los similares de Agüero FJ. Beiker Rivero burló las defensas dos veces y Nomisel Fernández le acompañó en el ataque para la importante victoria 3 tantos a 1.

Es importante resaltar la destacada actuación de los guardametas de esta oncena. Javier Henríquez brilla, con cuatro jornadas sin haber recibido gol, y su compañero David Corrales, quien apenas ha encajado 2 tantos en sus 5 compromisos jugados.

La única nota amarga vino para la división Sub-13, la cual perdió su invicto ante EF Real Virtud en la única derrota del fin de semana 2 tantos por 0.

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