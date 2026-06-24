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¿Qué hacer ante una gastritis?

By Redacción Carabobo
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Redacción Carabobo
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Para aliviar la gastritis, reduce la inflamación estomacal comiendo porciones pequeñas y frecuentes de alimentos blandos. Evita irritantes como alcohol, tabaco, café, fritos, grasas y picantes.

Consulta a un médico para evaluar si necesitas protectores gástricos o antibióticos. Nunca te mediques tu mismo, siempre debes tener la opinión de un profesional. Cumple con cada ciclo de comida, desayuno, almuerzo y cena.

¿Qué hacer ante una gastritis?

Acciones clave para aliviar los síntomas

Hábitos alimenticios: Come sin prisa y mastica bien cada bocado. Consume una dieta rica en vegetales hervidos, carnes magras a la plancha, arroz y avena

Medicamentos: Evita analgésicos comunes como el ibuprofeno o la aspirina, ya que irritan la mucosa gástrica; opta por paracetamol si es necesario.

Alivio natural: Bebe infusiones suaves como té de manzanilla para calmar el ardor.

Visita a un especialista: Si los síntomas persisten o son graves, un médico debe confirmar el diagnóstico y prescribir antiácidos o inhibidores de la bomba de protones (como el omeprazol).

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SourceMayo Clinic
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