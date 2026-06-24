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Cuatro personas en varios estados del país fueron capturadas dijo el comisario general del CICPC, Douglas Rico. A través de sus redes sociales se dio a conocer sobre esta captura en Zulia, Caracas, Apure y Aragua.

Comisiones de la Delegación Municipal Cabimas, realizaron la detención de Erwin José Cordero Gutiérrez (38). Solicitado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control Municipal del estado Zulia, extensión Cabimas, por homicidio culposo.

Mientras que, pesquisas de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Central, realizaron la detención de Johankel Rafael Gómez Marcano (36); requerido por un juzgado de Caracas.

Comentó el comisario del CICPC, que este se encontraba solicitado por los delitos de aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Además de cooperador inmediato, robo agravado y agavillamiento.

Detenidas cuatro personas en varios estados del país

Mientras que comisiones de la Delegación Municipal Guasdualito, realizaron la detención de Pedro Manuel Vivas Guerrero (32), solicitado por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control del estado Apure, por homicidio calificado en grado de frustración.

Finalmente, la Delegación Municipal Cagua, realizaron la detención de Yimi Marcelino Velázquez Pérez (59). Solicitado por el Tribunal Sexto en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, por trato cruel. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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