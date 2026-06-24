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El servicio del Metro de Valencia se mantiene operativo a esta hora, a pesar de ser un día feriado el sistema de transporte subterráneo se mantiene activo. Todas las estaciones del Metro están abiertas hoy miércoles, Día de San Juan.

“¡Metro de Valencia plenamente operativo! Comprometidos con la movilización oportuna de nuestro pueblo, prestamos servicio comercial en nuestras estaciones”; dijo el transporte masivo en sus redes sociales.

Servicio del Metro de Valencia, todas las estaciones funcionando

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