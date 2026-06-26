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La Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP) anunció que fue suspendida de manera definitiva de la temporada 2026 en solidaridad con las víctimas del terremoto.

A través de un comunicado oficial firmado por su presidente, Arturo Gerardo Cupido Peraza, la institución deportiva informó que la medida fue tomada de forma unánime. Esto luego de una reunión con los dueños de los equipos que conforman la organización.

Liga Mayor de Béisbol Suspendida

La liga detalló que concentrará todos sus esfuerzos, junto a peloteros y cuerpos técnicos, en colaborar activamente con las labores de rescate. Así como atención a los afectados y recolección de insumos prioritarios en las zonas de desastre.

Así mismo, la presidencia de la LMBP ratificó que honrará la totalidad de los compromisos económicos adquiridos con las franquicias.

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Esta medida garantizará que cada directiva pueda cumplir plenamente con el pago de salarios a los jugadores, trabajadores y personal de terreno hasta la fecha en la que estaba prevista la culminación de la ronda regular del campeonato.

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